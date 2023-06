Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 10 giugno 2023)DEL 10 GIUGNOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE NELLA NORMA AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A1-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER FROSINONE; E PROPRIO SULLA A1, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 6.00 DI DOMANI 11 GIUGNO SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL CASELLO AUTOSTRADALE DI COLLEFERRO, IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A NAPOLI E IN USCITA PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Dalla messa in sicurezza dell'edificio scolastico in viacon interventi sulla volta, a quelli ...completamento gli interventi di abbattimento del viadotto di Petroro e ripristino della...In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere laordinaria: Viale dei Trattati di, SS722, Viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS9 Via Emilia, Via ...Per questi motivi, il consigliere di Forza Italia chiede l'apertura definitiva della Ztl in via dio se 'aprirlo almeno nelle ore notturne, come nel caso di via Mariani'. In caso contrario, ...