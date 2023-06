Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 10 giugno 2023)DEL 10 GIUGNOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE; PROSEGUENDO SULLA A1 ATTENZIONE ANCHE TRA PONZANO E IL BIVIO PERNORD, PER LA PRESENZA DI MEZZI PESANTI A VELOCITA’ RIDOTTA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE QUESTA SERA E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, I TRENI SARANNO DUNQUE ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. RICORDIAMO CHE GLI INTERVENTI SI SVOLGONO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21:00, POI ATTIVO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È ...

Dalla messa in sicurezza dell'edificio scolastico in viacon interventi sulla volta, a quelli ...completamento gli interventi di abbattimento del viadotto di Petroro e ripristino della...In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere laordinaria: Viale dei Trattati di, SS722, Viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS9 Via Emilia, Via ...Per questi motivi, il consigliere di Forza Italia chiede l'apertura definitiva della Ztl in via dio se 'aprirlo almeno nelle ore notturne, come nel caso di via Mariani'. In caso contrario, ...