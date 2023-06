Verona | Zaffaroni | “Spareggio diversa da tutte le altre | ma ci siamo preparati bene”

(Di sabato 10 giugno 2023) Si giocheranno le rispettive ultime chance di salvezzae Spezia che domani, domenica 11 giugno, si affronteranno nelloper rimanere in Serie A. Il tecnico gialloblù Marcoha spiegato: «Loè una partita a se stante,dale. Sarà una gara secca, in questo caso senza supplementari e con eventuali rigori. Quindi una gara particolare, da interpretare nella maniera giusta e tenendo presente tutti questi aspetti». L’allenatore gialloblù, poi, ha sottolineato: «Ciper questa partita,tutti fortemente motivati a completare il cammino percorso fin qui. Sappiamo che il nostro avversario vuole lo stesso»....

