Vangelo di oggi 10 Giugno 2023 | Mc 12 | 38-44 | Video commento

...vite di coloro che con la loro scelta di donarsi testimoniano ogni giorno la bellezza del". ... Lo spettacolo, introdotto dal missionario saveriano padre Mario Menin, direttore di Missione, ...Marco 12,38 - 44 - Sabato della IX Settimana TO (10 giugno 2023) - Nella storia della povera vedova elogiata da Gesù neldi, c'è un dettaglio che non va in nessun modo trascurato: 'E (Gesù) sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro'. Gesù osserva. È una cosa che noi non ...... dal titolo "Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l'Europa die domani', ...ha ammonito contro visioni panteistiche della lotta al cambiamento climatico come nuovo. La ...

Friselle - È sempre mezzogiorno - 07/06/2023 YouTube

Se lo Spirito effuso a Pentecoste conduce il credente a una comprensione più profonda e più piena del mistero di Dio, conosciuto come comunità di persone, è ancora nella potenza dello Spirito che si ...Abbiamo celebrato la Pentecoste e la Chiesa, dopo il periodo quaresimale e pasquale, riprendendo il cammino ordinario, ci aiuta a vivere,...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo ...