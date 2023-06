Vallo di Diano | la Gdf sequestra due locali commerciale e oltre 25 milioni di prodotti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno hato25divari, detenuti presso duecommerciali, risultati non in regola con le necessarie autorizzazioni. A seguito di mirati sopralluoghi, i militari della Tenenza di Sala Consilina hanno eseguito un controllo presso un grande magazzino deldiche, a seguito di puntuali riscontri, è risultato privo delle licenze previste per le attività commerciali di grandi dimensioni. La società infatti aveva dichiarato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Atena Lucana (SA), n. 2 distinte attività di medie dimensioni ubicate all’interno dello stesso immobile. Nello specifico, le operazioni ispettive eseguite dalle ...