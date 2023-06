Valentino Rossi vince a Le Mans! Spettacolare trionfo in gara-2 al debutto in GT3

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023)ha vinto la-2 di Le Mans della Michelin Le Mans Cup nella specifica classe GT3. L’ex centauro, presente in pista con una BMW M4 GT3 condivisa con Jérôme Policand, ha primeggiato dopo una bella rimonta nel finale, una situazione completamente differente rispetto a quanto accaduto durante la-1 di giovedì sera. Il #46 del Team WRT ha colto il successo approfittando di un’infrazione da parte della Ferrari #51 di AF Corse. La Rossa è stata retrocessa nei minuti finali, la BMW è stata automaticamente promossa davanti a tutti dopo un deciso sorpasso all’ingresso di ‘Tertre Rouge’ ai danni della Porsche #86 di HCR with CaffeineSix. L’auto tedesca ha dovuto arrendersi ache prima d’oggi non aveva mai gareggiato nel noto ‘Circuit della Sarthe’. L’italiano ha quindi colto il primo ...