Valentina Corrado | ex assessora grillina in Lazio | passerà al Pd 

(Di sabato 10 giugno 2023) Valentina Corrado, coordinatrice dimissionaria del M5s ined exal Turismo della giunta rossogialla di Nicola Zingaretti è pronta ad approdare nel Pd. È solo questione di giorni. L’ufficialità arriverà settimana prossima quando, salvo colpi di scena clamorosa, l’ex vicepresidente della RegioneDaniele Leodori, massimo promotore dell’accordo tra dem e grillini che ha governato ilfino a pochi mesi fa, con l’appoggio di tutte le correnti del Pd locale, diventerà il nuovo segretario del Pd regionale. Corrado solo ieri si è dimessa dal ruolo di coordinatrice regionale del M5s, incarico che Giuseppe Conte le aveva affidato quattro mesi fa. Ho scelto "di lasciare andare ciò che non posso contribuire a migliorare. Non voglio vivere una vita inquinata da negatività, da ipocrisie e dagli effetti ...

