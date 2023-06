Val di Noto Friendly | firmato Arcigay Siracusa | da oggi è una realtà del territorio

(Di sabato 10 giugno 2023) “Era una priorità per questa dirigenza – dichiara il presidente diArmando Caravini – e finalmente possiamo ufficializzare la nascita del progetto Val di”.e tutta la valle sposano, quindi, il progetto, ovvero diinclusivo per la comunità LBGT+. L’evento, fortemente voluto e creato da, ha visto come ospite della conferenza stampa il giornalista Alessandro Cecchi Paone insieme al compagno Simone Antolini. Palazzo Ducezio, grazie alla collaborazione del sindaco di, in sinergia con il sindaco diFrancesco Italia, la sindaca di Avola Rosanna Cannata, la sindaca di Pachino Carmela Petralito e il segretario Nazionale di ...

Val di Noto destinazione gay friendly Italia a Tavola

