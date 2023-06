Uscire dalla Via della Seta | il governo valuta e Pechino tenta l’ultima mossa

Leggi su formiche

(Di sabato 10 giugno 2023) “Per le prossime decisioni sull’uscita” dell’Italia dal memorandum con la Cina per la Via“abbiamo capito che non è una questione di se, ma di come”. L’ha detto nei giorni scorsi all’Italian-American Caucus Jimmy Panetta, deputato statunitense che nelle scorse settimane aveva fatto parte di una delegazione parlamentare in visita a Roma per incontri con, tra gli altri, Sergio Mattarella, PresidenteRepubblica, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Le sue parole sembrano confermare le indiscrezioni di Bloomberg circa le rassicurazioni di Meloni allo Speaker Kevin McCarthy, che guidava la delegazione parlamentare statunitense. Recentemente Meloni ha spiegato in un’intervista al quotidiano Il Messaggero che “è ancora presto per dire quale sarà l’esitonostrazione” ma “si ...