Usa | morto in carcere Ted Kaczynski | il serial killer Unabomber aveva 81 anni

(Di sabato 10 giugno 2023) Èa 81in, in una prigione federale del North Carolina, Theodore “Ted”, ilnoto come, detenuto dal 1996, stava scontando l’ergastolo per esser stato essersi dichiarato colpevole di aver inviato 16 pacchi esplosivi nell’arco di 18– tra il 1978 e 1995, provocando la morte di tre persone e il ferimento di altre 23. Ilterrorizzò gli Stati Uniti prendendo di mira scienziati, accademici, uomini d’affari e civili, realizzando bombe fatte in casa e con l’obiettivo dichiarato di provocare il collasso «dell’ordine sociale moderno». Un portavoce del Bureau of Prisons ha dichiarato all’Associated Press che l’uomo è stato torvato...

Un portavoce del Bureau of Prisons ha dichiarato all' Associated Press che l'uomo è stato torvatointorno alle 8 del mattino e le cause del decesso non sono ancora state rese note. Kaczynski ha ...Kaczynski è stato trovatointorno alle 8 del mattino nella prigione federale di Butner, in North Carolina. Aveva 81 anni. La causa del decesso al momento non è stata resa nota. Kaczynski era ...Theodore Kaczynski, noto come 'Unabomber', èin una prigione federale. Lo ha comunicato un portavoce del Bureau of Prisons all'Associated Press. Kaczynski è stato trovatointorno alle 8 del mattino in una prigione federale nel North Carolina e la causa del decesso non è stata ancora resa nota.

Unabomber è morto: Theodore Kaczynski, l'uomo che ha terrorizzato gli Usa per 17 anni, trovato cadavere in pr… la Repubblica

Theodore "Ted" Kaczynski, noto come "Unabomber", è morto in una prigione federale, come ha dichiarato all'Associated Press un portavoce del Bureau of Prisons. Kaczynski è stato trovato morto intorno ...uccidendo tre persone e ferendone 23 con l'obiettivo dichiarato di provocare il collasso "dell'ordine sociale moderno" è morto in carcere a 81 anni. Lo riporta il New York Times. (ANSA).