Uruguay U20-Italia U20 finale Mondiali U20 | 11-06-2023 ore 23 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 10 giugno 2023) E’ stata una magia su punizione di Pafundi a regalare all’Under 20 la primaaidella sua storia, coronando un percorso nel quale gli azzurri hanno battuto due nazionali di enorme tradizione come Brasile e Inghilterra e piegato la Colombia per arrivare in semi. Il 2-1 contro la Corea del Sud è InfoBetting: Scommesse Sportive e