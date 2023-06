“UniCredit per l’Italia” | pacchetto di iniziative per sostenere il reddito disponibile di privati e famiglie e la liquidità delle aziende italiane

... sotto l'Arco della Pace ci saranno Coca Cola e PayPal, Generali e la Juventus, Sky e. ... Lo sanno bene gli organizzatori del Pride: "La parata nella capitale è un'opportunità imperdibile...Un andamento che ha pesato anche su( - 1,65%) e Banco Bpm ( - 1,5%). Più cauta invece ... Prese di beneficio su Stellantis ( - 0,84%) positiva nella vigiliaeffetto delle immatricolazioni ...Da www.ilsole24ore.com ferdinando giugliano L'ex consiglierela stampa internazionale dell'allora premier Mario Draghi, Ferdinando Giugliano, entra incon il ruolo di Head of Public Affairs & Policy. Guiderà le attività ...

UniCredit per l’Italia: sospensione mutui, finanziamenti e bonus per famiglie e imprese PMI.it

MILANO UniCredit lancia una nuova edizione del piano 'UniCredit per l'Italia' a supporto del Paese con iniziative per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi di euro. Nel dettaglio 4… Leggi ...Oggi, nella Sala Carracci di Palazzo Magnani, sede di UniCredit a Bologna, il presidente di Acri,... Bologna 2000 09-06-2023 18:40 ECONOMIA "Un aiuto per l'Emilia - Romagna", la raccolta fondi avviata ...