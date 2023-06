(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) – Theodore ‘Ted’, conosciuto come, èin unfederale degli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn citando informazioni fornite dalle autorità. Kazczynksi, 81 anni, era stato condannato a 8 ergastoli dopo essere dichiarato colpevole nel 1998: dal 1978 al 1995, con pacchi esplosivi inviati per posta, aveva provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 23. L'articolo proviene da Italia Sera.

Unabomber, Ted Kaczynski morto in carcere Usa Adnkronos

