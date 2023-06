Unabomber morto in carcere | Ted Kaczynski aveva 81 anni Era stato condannato all' ergastolo per i pacchi bomba negli Usa

(Di sabato 10 giugno 2023) Ted, meglio noto come, ètrovatonella sua cella di prigione sabato mattina, secondo un portavoce del Federal Bureau of Prisons.81...

...è, ma non è mai finito in galera. E nel mondo C'è un'indagine che le sarebbe piaciuto seguire più da vicino Quella che ho seguito a RaiDoc, dove abbiamo fatto un parallelismo tra......è, ma non è mai finito in galera. E nel mondo C'è un'indagine che le sarebbe piaciuto seguire più da vicino Quella che ho seguito a RaiDoc, dove abbiamo fatto un parallelismo tra...

Unabomber, morto Ted Kaczynski in carcere: aveva 81 anni. Il terrorista era condannato all'ergastolo per i pac ilmessaggero.it

Ted Kaczynski, noto come Unabomber, è stato trovato morto nella sua cella di prigione sabato mattina, secondo un portavoce del Federal Bureau of Prisons. Aveva 81 anni. Kaczynski ...