Una stagione assurda e irripetibile | così l’Inter è arrivata a un passo dal tetto d’Europa Dal gol di Calhanoglu all’errore di Lukaku | il film

(Di sabato 10 giugno 2023) Onana lo aveva detto a: tira alla destra di Ter Stegen, è il suo punto debole. È il 4 ottobre, siamo al minuto 47 del primo tempo di Inter–Barcellona, un match che già potrebbe decidere le sorti di Simone Inzaghi, non sarà l’ultimo. Dentro o fuori, dalla Champions e dalla panchina. Un tiro rimpallato di Lautaro, la palla che per caso finisce sui piedi di Dimarco. Il terzino tergiversa, poi appoggia a. Il turco è sui 20 metri, ha il tempo di pensare al consiglio dato da quel bizzarro camerunense che sta per prendersi le chiavi della porta nerazzurra. Carica il tiro e mira all’angolino basso. La palla si insacca esattamente alla destra del portiere del Barcellona, San Siro esplode: non è gioia, è liberazione. Perchéimprovvisamente dimostra di poter dare un senso alla sua. È il vero ...