Una collezione inattesa e Welcome to Socotra a Milano; Cèramica 23 a Montelupo Fiorentino Firenze; Farnese Festival ; la sagra del mirtillo a Moncrivello Vercelli; Campania Teatro Festival ; Tezenis Summer Festival 2023

Leggi su iodonna

(Di sabato 10 giugno 2023) È Femme Paysage, una scultura dalle forme sinuose in marmo bianco di Jean Arp, ad accogliere i visitatori di Una. Viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura. Spettacolare mostra, curata da Luca Massimo Barbero, che con una settantina di opere, mai esposte e dellaIntesa Sanpaolo, ripercorre il lavoro di alcuni tra i più importanti maestri del XX secolo in rapporto con la pittura del Secondo Dopoguerra. “Femme paysage” (1966) di Jean Arp (© Archivio Patrimonio Artistico Intesa Sanpaolo / foto Mario Carrieri © JEAN ARP, by SIAE). “Un portolano”, così il curatore ha definito questa mostra-viaggio che spazia da Bruno De Toffoli a Giacomo Manzù, da Arturo Martini a Marino Marini, da Fontana a Burri, Scialoja, Carla Accardi, Piero Con. Una menzione speciale ...