Un Posto al Sole Anticipazioni | Castrese pronto al coming out? Giulia e Luca sempre più vicini

Non è insolito optare per un regalo in denaro in occasione di compleanni o ricorrenze importanti, un'usanza che soitamente è relegata ai membri più stretti ...Nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 nel corso del mese di giugno, Marina Giordano tornerà a Napoli e non ci metterà molto a scoprire che cosa c'è stato tra Roberto Fe ...