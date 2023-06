Un miracolo Aereo caduto nella giungla | 4 fratellini trovati vivi dopo 40 giorni

(Di sabato 10 giugno 2023) Ha dell'incredibile la vicenda di quattro bambini per i quali un intero Paese, la Colombia, è stato percon il fiato sospeso. Quattro piccoli indigeni - fratelli Mucutuy - sono sopravvissuti a un incidentein Amazzonia, nel quale erano morti tre adulti tra cui la madre dei piccoli, e hanno trascorso 40prima di essere ridai soldati colombiani. Si tratta del lieto fine di una storia seguita da molti cittadini colombiani. Il presidente Gustavo Petro, di ritorno da Cuba, ha detto che i bambini stanno ricevendo cure mediche. Non è ancora chiaro come i bimbi siano riusciti a sopravvivere da soli per così tanto tempo, sebbene appartengano a un gruppo indigeno che viveregione. Alcuni media scrivono che si sono nutriti di ...

Quattro bambini sopravvissuti ad un incidentesono stati trovati vivi dopo aver vagato per una quarantina di giorni nella giungla amazzonica in Colombia . A twittare le foto del ritrovamento sono state le forze armate impegnate insieme agli ...... non lontano da dove era precipitato l'. Stanno bene, anche se sono ovviamente denutriti e ...la notizia data in prima battuta da vari mezzi di informazione che hanno parlato di "". "Sì, i ......forze militari e tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per rendere possibile il... Lo scorso 15 maggio, unera stato coinvolto in uno scontro con un rimorchiatore presso l'...

Miracolo in Colombia: quattro bambini ritrovati vivi dopo un ... Open

Ha dell'incredibile la vicenda di quattro bambini per i quali un intero Paese, la Colombia, è stato per giorni con il fiato sospeso.Quattro bambini sono stati trovati nella giungla della Colombia dopo essere precipitati con un Cessna più di un mese fa ...