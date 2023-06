Un giorno in pretura | stasera su Rai 3 Il delitto di Arce | L' omicidio di Serena Mollicone

Sabato 10 giugno la trasmissione si occuperà di Serena Mollicone , una ragazza che quando aveva 18 anni è scomparsa ad Arce il 1 giugno del 2001. Il suo corpo è stato ritrovato due giorni dopo in un ...Stasera , 3 giugno, Rai 3 trasmetterà una nuova puntata di Uninintorno a 00:10. Il programma, ideato da Roberta Petrelluzzi, si sposterà questa volta a Trapani, nel Tribunale presieduto dal giudice monocratico Franco Messina, per documentare il ...... idonei a fornire dei riscontri obiettivi alle accuse del teste, tra cui il richiamo dalla... a norma dell'art.3 della legge 17 febbraio 1987 n.29 entrata in vigore ilprecedente, ...

Un giorno in pretura, stasera su Rai 3 Il delitto di Arce: L'omicidio di ... Movieplayer

Il processo Mollicone sbarca in tv e lo farà a partire da questa sera, sabato 10 giugno, su Rai 3. La trasmissione “Un giorno in pretura” in tre puntate imperdibili cercherà di ripercorrere le tappe ...Un giorno in pretura torna stasera su Rai 3: il programma si occuperà del delitto di Arce e l'omicidio di Serena Mollicone ...