Un cristianesimo senza Juventus | è la rivoluzione del cardinal Gragnano

(Di sabato 10 giugno 2023) Ile Francescoha una fede terrena e un cruccio ultraterreno. L’uomo ama visceralmente il Napoli: sotto le vesti dell’alto prelato pulsa un cuore azzurro. Guarda le partite da solo: si agita, trepida, si alza dalla sedia, cammina in maniera convulsa avanti e indietro, fuma come un ossesso, trattiene a stento qualche imprecazione. Alla fine, esausto, si accascia sulla sedia e se il Napoli ha perso osserva il lutto stretto fino alla gara successiva. Naturalmentenon sfugge all’assioma calcistico che se si è tifosi del Napoli si è contemporaneamente fieri avversatori della, madre sempre incinta di tutte le ingiustizie sociali e sportive. Per cui ile a ogni gara dei “non colorati” si siede davanti alla tv e comincia la sua personale macumba all’indirizzo ...