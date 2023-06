Ultime Notizie – Roma Pride 2023 | portavoce | “Sarà piazza piena d’amore”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 10 giugno 2023) La festa dei diritti sta per cominciare: tra bandiere arcobaleno, parrucche, lustrini già in tanti si stanno concentrando indella Repubblica, da dove partirà intorno alle 15 il. Sono già arrivati i primi carri: tra i 34 che sfileranno, in testa ciil camion del coordinamento della kermesse, poi quello del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e a seguire tutti gli altri. Slogan della nuova edizione della manifestazione: “QueeResistenza”. “Oggiuna grande festa per tutta la nostra comunità, saremo in tantissimi, quasi un milione, anzi lo spero perché quello che è successo con la vicenda del patrocinio prima concesso e poi tolto dalla Regione Lazio ha riacceso gli animi di lotta della nostra comunità Lgbt+. Tra poco questasi riempirà di persone ...