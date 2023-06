Ultime Notizie Roma del 10-06-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023)dailynews radiogiornale sabato 10 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano essere in apertura e tu più carine sono avanzati fino a 1,4 km in diverse zone della direzione di Bacco Mood nelle24 ore quali sono del portavoce delle raggruppamento orientali delle Armate ucraine come riporta il consigliere del Ministero dell’Interno kraino sono stati uccisi 138 soldati russi e 236 sono rimasti feriti Inoltre gli ucraini hanno distrutto tre veicoli andati un cannone antiaereo C60 un drone 8 depositi di munizioni e 7 veicoli russi utilizzati per consegnare munizioni armi le facce carine Sono appena entrata nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte mentre la performance Russia è stata finora contrastante scrivere Ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligenze sull’andamento ...