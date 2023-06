Ultime Notizie Roma del 10-06-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023)dailynews radiogiornale sabato 10 giugno Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono stati tutti rintracciati gli immigrati a bordo della nave turca dirottata è liberata dagli incursori di Marina si tratta di 15 persone 13 Uomini e Donne in risponde alle domande di finanzieri degli agenti della squadra mobile di Napoli hanno riferito di essere di nazionalità siriana africana irachena gli investigatori sono ora lavoro per capire chi di loro abbia preso parte il dirottamento le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli si tratta di identificare le persone coinvolte stabilire quali fossero le loro reali intenzioni l’esistenza di eventuali collegamenti con frange terroristi che sarà poi necessario ricostruire nel dettaglio l’accaduto a cominciare dal luogo in cui è avvenuto il dirottamento perché ciò determinerà la competenza ...