Ultime Notizie – “Ora diamo forza al Pd di Schlein”

(Di sabato 10 giugno 2023) “Articolo Uno oggi smette di essere un Partito politico. Dobbiamo guardare con fiducia al futuro. E il nostro investimento sarà tutto rivolto a dareal nuovo Pd”. Così il leader di Articolo Uno Roberto Speranza che, chiudendo la sua relazione, ha ringraziato tutto il gruppo dirigente e tutti gli iscritti e delegati riuniti a Napoli con un ‘Evviva la comunità di Articolo Uno’. “Proprio stamattina un gruppo autorevole di compagne e compagni, che hanno vissuto l’esperienza di Articolo Uno, ha dato vita ad una nuova associazione. Sarà un luogo aperto a tutti, indipendentemente dalle scelte individuali che ciascuno farà sul piano partitico, volto a rafre la cultura politica della sinistra democratica del nostro Paese”. “Questo è il momento di stare con due piedi dentro questa sfida. Nel nuovo Pd, di cui siamo cofondatori, al fianco di Elly per ...

Custodia Bank ha compiuto un passo avanti nella sua battaglia legale contro la Federal ... poiché questesvolgono già un rigoroso processo di selezione per separare le banche di valore ...... ma soltanto a un programmino mattutino che commentasse ledel giorno... Poi è come quando ... Fiorello ha poi confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 ( qui lenews ) ...Leinformazioni raccolte da Calciomercato.it vanno in controtendenza rispetto allerecenti, che invece parlano di un Bayern pronto all'assalto con tanto di proposta ufficiale. Al ...

Guerra Ucraina, news. Gb: Kiev ha sfondato prima linea difesa russa. LIVE Sky Tg24

Erano prive di autorizzazione e non collegate alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per questo a Torre Annunziata sono state sequestrate quattro slot machine ed il relativo incasso di 2.Dopo i rumors sulla fine della storia d'amore con Giorgia Soleri, Damiano dei Maneskin pubblica una foto con la maglia del Real Madrid: la reazione dei tifosi romanisti e l'accusa scherzosa di tradime ...