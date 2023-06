Ultime Notizie – “Non siamo Istituto Luce” | nessuna epurazione”

(Di sabato 10 giugno 2023) “Credo di avere espresso giudizi positivi, anche in vigilanza, nei confronti di Lucia Annunziata. Avevo riconfermato il suo programma nella prossima stagione senza alcun tipo di censura, l’avevo rassicurata , anzi le avevo chiesto di confermare le sue puntate fino a fine giugno. Io non credo ci si possa considerareun’azienda che aggiunge e non toglie e daremo voce a tutte le voci del Paese”. A dirlo è l’ad Rai Roberto Sergio, intervistato nel corso della festa del ‘Foglio’ in corso a Venezia. “Ho sempre pensato si dovesse cambiare, aggiungere, ma mai epurare. Ho confermato Gramellini, Annunziata, Report tutti i programmi considerati ideologici all’interno della Rai. Parlare dia me francamente ….”, aggiunge Sergio. Capitolo ‘Viva Rai 2?: “Fiorello ha detto che io dovrò fare ...

Si intitola ' Co - Scienza ' la mostra di Michelangelo Della Morte che verrà inaugurata il 17 giugno , alle 18, presso i locali de ' A' mbasciata ', in via Benedetto Croce a Napoli. Organizzata e ...'Conflitto tra Russia e Ucraina Siamo dispiaciuti perché è una guerra fra Paesi fratelli '. Così l'ambasciatore del Kirghizistan in Italia, Taalalay Bazarbaev , nel corso della sua visita a Campoli ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ucraina, ultime notizie. Media: russi minano sito chimico in Crimea contro avanzata di Kiev Il Sole 24 ORE

2023-05-20 "Da dove arrivano le armi". Le domande spiazzanti di associazioni e movimenti cattolici sui recenti massacri nel sud del Ciad 2022-10-25 Almeno 50 morti nella repressione delle manifestazi ...Solo una foto, in aeroporto, a Bologna. Pantaleo Corvino e Pippo Inzaghi insieme, uno al fianco dell'altro. Solo una coincidenza o c'è di più Al momento Marco Baroni ...