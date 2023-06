Ultime Notizie – MotoGp Italia 2023 | Bagnaia vince gara sprint al Mugello

(Di sabato 10 giugno 2023) Dominio Ducati nelladel Gp d’sul circuito delcon 5 moto ai primi 5 posti.Francesco ‘Pecco’, scattato dalla pole position, che precede Marco Bezzecchi e allunga nel Mondiale a +4 (106-102) proprio sul pilota del team Mooney VR46. Sul podio anche lo spagnolo Martin, poi 4° il francese Johann Zarco, 5° Luca Marini e 6° l’australiano Jack Miller su Ktm. Seguono gli spagnoli Marc Marquez (Honda) e Aleix Espargaró (Aprilia). “Ho avuto un po’ di paura verso la fine della, pioveva tanto nel secondo e nel terzo settore, quindi era un po’ pericoloso”, dice. “D’altro canto ero sicuro che il passo era ottimo e abbastanza per lottare con gli altri. Bezzecchi era molto competitivo e ho cercato solo di non ...

Bari - Cagliari: lesulle formazioni Mignani recupera Di Cesare , che si riprenderà il suo posto al centro della retroguardia di fianco a Vicari , con Zuzek che si riaccomoda in ...Abbiamo riportato lein merito alla pubblicazione della sesta stagione di The Crown sulla piattaforma di streaming Netflix e mentre attendiamo di poter vedere il nuovo capitolo dello ...A Catania un uomo ha investito volontariamente con la propria auto la moglie e un'amica della donna, uccidendo quest'ultima. È successo nella zona industriale della città siciliana. L'uomo è un 52nne ...

Guerra Ucraina, news. Gb: Kiev ha sfondato prima linea difesa russa. LIVE Sky Tg24

L’Olimpia ha vinto Gara 1 segnando 56 punti nel secondo tempo, vincendo il parziale della ripresa con 18 punti di scarto. Sette sono stati accumulati nel terzo quarto, decisivo ...Il responsabile tecnico della Nazionale italiana Under 20 di rugby maschile, Massimo Brunello, ha diramato l'elenco dei 30 convocati per i Mondiali Under 20, che si terranno in Sudafrica dal 24 giugno ...