Ultime Notizie – Catania | investe volontariamente moglie e amica della donna che muore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 10 giugno 2023) Un uomo di 52 anni, con la propria automobile, aha investitola56enne e un’, uccidendo quest’ultima, 59enne di origine ennese. Il fatto è avvenuto nella zona industriale del capoluogo etneo. Il 52enne ha poi chiamato la polizia per confessare quanto compiuto. Indagini sono in corso da partesquadra mobileQuestura etnea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione