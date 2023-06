Ultime Notizie – Articolo Uno | Speranza in lacrime | “Anni non facili”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 10 giugno 2023) “Sono statinon, ho dato l’anima nella funzione molto delicata di ministro della Salute, sono orgoglioso del lavoro fatto al Governo, ho servito il mio paese con disciplina e onore”. Così Robertonel suo intervento nell’ultima assemblea diUno, non nascondendo una forte commozione dal palco di Napoli dove è in corso l’assemblea nazionale. “Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno”, dice, concludendo il suo intervento con una citazione di Enrico Berlinguer, tra gli applausi della sala che intona ‘Bella ciao’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione