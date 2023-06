Ugo Cilento riceve dal Sindaco Gaetano Manfredi il premio NapoliModaDesign 2023

(Di sabato 10 giugno 2023) Al Maschio Angioino . Ugo– CEO e Direttore Creativo di1780 – ha ricevuto il, in occasione della serata inaugurale dell’evento omonimo che si è tenuto a Napoli presso la sede istituzionale del Castel Nuovo “Maschio Angioino”. Giunto alla sua decima

I premi avranno inoltre due firme illustri: il maestro Lello Esposito e, patron della maison1780. GLI ARTISTI Alla premiazione seguirà un momento conviviale in cui si esibiranno: ..., ottava generazione della Maisonha consegnato ad Alberto Angela la cravatta ufficiale dell'Università Federico II realizzata proprio per celebrarne la storia. Si tratta di una ...... 'na chitarra e 'o ppoco 'e luna" diCalise, eseguita insieme a Carmine Scialla alla chitarra. ...nella raccolta Il mistero del cuore pubblicata da Edizioni Spartaco e curata da Antonella. ...

Ugo Cilento riceve dal Sindaco Gaetano Manfredi il premio ... 2a News

I premi avranno inoltre due firme illustri: il maestro Lello Esposito e Ugo Cilento, patron della maison Cilento 1780. Alla premiazione seguirà un momento conviviale in cui si esibiranno: ACSI Ballet ...Torna il Galà della Ricerca, un evento di beneficenza organizzato dalla Sbarro Health Research Organization per raccolta fondi per borse di studio ...