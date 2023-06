UFFICIALE – Real Madrid | c’è il ritorno di Brahim Diaz

(Di sabato 10 giugno 2023) La fine della stagione si sta avvicinando. Dopo le ultime partite giocate, inizierà un lungo periodo di calciomercato. Le squadre non più impegnate in nessuna competizione si sono già mosse per i primi colpi. Tra le più scatenate a livello di acquisti c’è sicuramente il. Il club della capitale spagnola, oltre alle svariate trattative da portare avanti, ha già annunciato un’ufficialità. Con un comunicato sul proprio sito, ilha dato la notizia deldi. Il calciatore è tornato a casa dopo un prestito di 3 anni al Milan, nel quale ha potuto mostrare e sviluppare le sue qualità. Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione con l’annuncio del rinnovo firmato fino al 2027. Altroverà molta concorrenza, ...

... uno di coloro che più è rimasto male dal defenestramento dei dirigenti, arriva il primo addio. Maldini aveva provato a far breccia nelMadrid per convincerlo a cedere Brahim Diaz ma a ...6 L'addio divenuto oggidi Brahim Diaz al Milan con il ritorno alMadrid non apre soltanto scenari di mercato importanti per il club rossonero, ma regala anche una novità per quello che riguarda una maglia che ...Mancava solo l'ufficialità, che è appena arrivata: Brahim Diaz torna a far parte della Casa Blanca. Questo il comunicatoappena diffuso dal club spagnolo: 'IlMadrid comunica che martedì 13 giugno alle ore 12 presso la CiudadMadrid avrà luogo la presentazione di Brahim Diaz, che torna nel nostro ...

La storia tra il Milan e Brahim Diaz è giunta ai titoli di coda. Farà il suo ritorno al Real Madrid e sui social del Milan ecco il saluto del club.La decisione era nell’aria ma ora è anche ufficiale: il trequartista spagnolo lascia definitivamente il club rossonero. Brahim Diaz torna al Real Madrid e sarà presentato in conferenza stampa fra 3 gi ...