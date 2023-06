Ufc 289 | Amanda Nunes vs Irene Aldana stanotte in tv | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) Tutto pronto per Ufc 289, uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati di arti marziali miste. Questo perché il main event è imperdibile con la leggendache sfideràper il titolo dei pesi gallo femminile, anche perché il co-main event è uno di quelli tutto da seguire: Charles Oliveira contro Beneil Darius per un posto d’onore nella corsa al titolo dei pesi leggeri (nelle mani di Makhachev). L’evento inizierà alle 04:00 della notte tra sabato 10 e domenica 11 giugno. Potrete seguire la main card su Dazn.Ufc 289 A partire dalle 04:00, Marc-André Barriault vs. Eryk Anders (pesi medi) A seguire, Dan Ige vs. Nate Landwehr (pesi piuma) A seguire, Mike Malott vs. Adam Fugitt (pesi welter) A seguire, Charles Oliveira vs. Beneil Dariush (pesi leggeri) Intorno ...