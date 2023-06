Uefa Champions League Finale 2023 | Manchester City - INTER diretta tv Sky Sport | Canale 5

(Di sabato 10 giugno 2023)di, stasera, traSky5). Il match si giocherà allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul (Turchia) con calcio d'inizio alle ore 21.00 CURIOSITA' E PRECEDENTI - L'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul ospita laditra il, che cerca di conquistare il trofeo per la prima volta, e i tre volte vincitori dell'. Anche se ilè appena alla sua secondadi Coppa dei Campioni, è la seconda in tre stagioni dopo quella del 2021 persa 1-0 contro i...

... in attesa di assistere alla finale diManchester City - Inter, si è trasformata in un ... Questo anche perché molta gente non ha dato ascolto all'indicazione dell'che aveva raccomandato ...Quanto guadagna l'Inter in caso di vittoria dellaFinora, intanto, ha già messo nelle casse quasi 100 milioni di euro dai ricavi della, senza considerare il guadagno dal botteghino. I ...Manchester City - Inter Aspettative e previsioni per la finale La finale diLeague tra Manchester City e Inter attira l'attenzione di un pubblico globale. Secondo le stime della, circa ...

Diretta Manchester City-Inter, segui LIVE il pre-partita della finale Corriere dello Sport

Il Festival UEFA Champions ha preso il via a Istanbul giovedì, con leggende del calcio e artisti musicali di fama mondiale che si esibiranno nei prossimi quattro giorni.Dopo una prima stagione fenomenale al Manchester City, Erling Haaland vuole chiudere con il trofeo più ambito per la squadra e i tifosi.