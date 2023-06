Ucraina | ultime notizie Filorussi | 6 000 persone evacuate da regione di Kherson Zelensky | azioni di controffensiva al fronte

(Di sabato 10 giugno 2023) In corso combattimenti lungo più punti del. A Bakhmut l’esercito ucraino è avanzato fino a 1.400 metri in diverse aree nell’ultimo giorno. Intanto proseguono i bombardamenti ucraini in territorio russo, Lunedì prende il via la più grande esercitazione della Nato, la “Air Defender 23”, che vedrà la partecipazione di 250 aerei militari provenienti da 25 Paesi esercitarsi nello spazio aereo tedesco

"Nelle48 ore si sono svolte importanti operazioni ucraine in diversi settori dell'orientale e meridionale - si legge nel rapporto pubblicato su Twitter - . In alcune aree, le forze ...'Nelle48 ore si sono svolte importanti operazioni ucraine in diversi settori dell'orientale e meridionale', si legge nel rapporto pubblicato su Twitter. 10 giu 09:13 Kiev, attacco ......fino a 1.400 metri in diversi punti del fronte vicino alla città orientale di Bakhmut nelle... In arresto l'ultimo reattore di Zaporizhzhia L'Energoatom, l'agenziaper l'energia nucleare, ...

Guerra Ucraina, news. Gb: Kiev ha sfondato prima linea difesa russa. LIVE Sky Tg24

Ma il leader ucraino non spiega se si tratta del grande attacco annunciato da mesi'. Kiev: 'A Bakhmut riconquistati 1.400 metri in 24 ore'. Gb, gli ucraini sfondano la prima linea delle difese russe.L'attacco è stato condotto con droni Shahed-131/136 di fabbricazione iraniana che sono stati distrutti dalla contraerea. A far saltare la diga di Kakhova sarebbero stati i russi e non gli ucraini, sec ...