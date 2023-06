Ucraina | truppe di Kiev guadagnano terreno a Bakhmut Sfondata la prima linea delle difese russe

(Di sabato 10 giugno 2023) Avanzatadi, nelle ultime 24 ore, fino a 1,4 km in diverse zone in direzione. Lo fa sapere Serhiy Cherevaty, portavoce del raggruppamento orientaleForze armate ucraine, come riporta il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashenko. Secondo Cherevaty, sono stati uccisi 138 soldati russi e 236 sono rimasti feriti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 472. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di voler parlare a breve con il presidente russo Vladimir Putin. Un prerequisito per una "pace equa" è che l ...sostenendo che le forze ucraine hanno inflitto pesanti perdite alle truppe russe e distrutto attrezzature militari nell'area. In arresto l'ultimo reattore di Zaporizhzhia L'Energoatom, l'agenzia ...