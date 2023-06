Ucraina-Russia | Scholz vuole parlare “presto” con Putin | Mosca frena

(Di sabato 10 giugno 2023) Per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il presidente russo "non ha ancora intenzione dicon il cancelliere tedesco" Il cancelliere tedesco Olafintende avere ”” un colloquio con il presidente russo Vladimir, ma il Cremlino. A proporre il colloquio stamane lo stesso, ricordando di aver parlato conpoco dopo l’inizio dell’offensiva militare contro l’. ”Ho intenzione di parlarci ancora”, ha affermato il cancelliere tedesco intervenendo al 38esimo congresso della Chiesa protestante tedesca nella città di Norimberga, nel sud della Germania.ha quindi affermato che un prerequisito per una “pace giusta” è che laritiri le sue ...

... ricordando di aver parlato con Putin poco dopo l'inizio dell'offensiva militare contro l'. '... Scholz ha quindi affermato che un prerequisito per una "pace giusta" è che laritiri le sue ...La convinzione radicata che solo un'azione dell'Europa profilata sul perseguimento di una tregua nella guerra d'aggressione dellaall'potrebbe oggi stoppare la carneficina in atto. ...Se è vero, infatti, che l'non può, per evidenti ragioni, permettersi contro launa 'concentrazione senza limiti della potenza', pena il rischio della perdita delle risorse essenziali ...

Ucraina, le avanguardie di Kiev oltre la prima linea russa ma con grandi perdite la Repubblica

In alcune aree, le forze ucraine hanno probabilmente compiuto buoni progressi e sono penetrate nella prima linea di difesa russa. Lo scrive il ministero ...L'agenzia nucleare ucraina Energoatom ha reso noto che anche l'ultimo dei sei reattori della centrale di Zaporizhzhia è stato messo in arresto a freddo, come già gli altri cinque da tempo, come misura ...