Ucraina | I russi minano un sito chimico in Crimea | si rischia una nuova Chernobyl

... che oltre ad avere fermato un'ipotetica avanzataa Kherson, ha lasciato in tutta la regione, sia quella occupata daiche quella in mano all'autorità di Kiev, una scia di devastazione. ...10 giu 18:00: "Iminano un sito chimico in Crimea, si rischia un'altra Chernobyl" Gli ingegneri dell'esercito russo hanno imbottito di esplosivi il gigantesco impianto chimico industriale Crimea ...Tre persone sono state uccise sabato mattina quando ihanno attaccato la città portualedi Odessa con un drone. L'incendio divampato a seguito della caduta dell'apparecchio in un appartamento è stato domato con l'intervento delle squadre di ...

Controffensiva ucraina, diretta: Kiev sfonda prima linea delle difese di Mosca. Droni su Odessa, 3 morti e 26 ilmessaggero.it

PIERO CHIMENTI - Il Cancelliere Sholz ha dichiarato in occasione del 38esimo congresso della Chiesa protestante tedesca nella città di Norimberga di voler parlare a breve con Putin, fissando come pre ...Sbarcato con la vice premier Chrystia Freeland, Justin Trudeau si è intrattenuto con Volodimir Zelensky. In arrivo nuovi aiuti da oltre Atlantico ...