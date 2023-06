Ucraina | attacco con droni nella notte | 3 morti a Odessa

Leggi su sbircialanotizia

Tre civili sono stati uccisi e altri dieci sono rimasti feriti in seguito a unrusso condotto consulla città di, nel sud dell'. Lo riferiscono fonti militari. Nell'esplosione sono state danneggiate diverse case. I frammenti deisono finiti all'interno di un appartamento in un edificio residenziale. La difesa antiaerea russa ha riferito intanto di aver abbattuto due missili balistici lanciati dal territorio ucraino dal sistema Grom-2. Lo ha dichiarato il capo della Crimea Sergey Aksyonov su Telegram.