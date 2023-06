Ucraina | a Kherson il salvataggio di un gatto dall' alluvione

(Di sabato 10 giugno 2023) Nell'area dialluvionata dopo la distruzione della diga di Kakhovka, colpita, secondo Kiev, da un bombardamento russo, si soccorrono anche gli animali. Un uomo a bordo di un gommone naviga tra le case sommerse'acqua e trae in salvo un

... sono riposte nei tentativi della Santa Sede di far ragionare di pace la Russia e l', dopo ... mentre sono in corso scontri apocalittici che hanno portato alla devastazione della zona di, ...... nel sud dell', nella notte., Lo riferiscono fonti militari. Sono state danneggiate diverse ... E Mosca accusa: missili Kiev su sfollati zone allagatehanno ucciso una donna....di Bakhmut - L'interattivo L'anniversario della guerra - La timeline Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 07:39 Kiev: russi attaccano...

Kherson sott'acqua e sotto il fuoco dell'artiglieria russa Avvenire

Zuppi è anche un’ottima “copertura” dei tanti sforzi umanitari di tutte le istituzioni della Chiesa cattolica in Ucraina e in Russia ... che hanno portato alla devastazione della zona di Kherson, con ...Roma, 10 giu. (LaPresse) - Dopo l'attacco alla diga di Kakhovka, nella regione del Kherson, la crisi umanitaria in Ucraina è "estremamente peggiorata". Lo ha ...