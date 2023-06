Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 10 e domenica 11 giugno | in Riviera e Côte d' Azur

L' Isola dei Famosi si avvicina verso la finale e i naufraghi nelle ultime hanno fatto un bilancio del loro percorso. Pamela Camassa è la prima finalista mentrealtri sono ancora in balia di nomination e televoto. Ma a regalare dinamiche interessanti è soprattutto Helena Prestes con le tante discussioni con i naufrahi, ma anche momenti emozionanti ...altri top - coach sul mercato: Tudor, Gallardo e i campioni del mondo . Top - coach senza squadra: Napoli spettatore interessato . Nei giorni scorsi il patron del club partenopeo, Aurelio De ...... potrebbe non essere così saldo come ci si aspetterebbe dopoquesti giorni di dichiarazioni. ... infatti, dopo i primi contatti si terrà in questi giorni un vertice a Montecarlo fra Allegri e...

Tutti gli uomini di Moncada: gli obiettivi di mercato del Milan Calcio in Pillole

Del resto, il richiamo del campo è troppo forte, irresistibile, per chi vive di calcio e per il calcio. E, allora, scopriamo insieme quali sono gli allenatori dal curriculum prestigioso che farebbero ...L’ONU sospende gli aiuti alimentari all’Etiopia. Una decisione simile è stata presa anche dagli USA. Secondo l’ONU, gli aiuti alimentari, anziché andare alle persone bisognose, vengono dirottati alle ...