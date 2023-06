Trump «teneva i piani segreti nucleari degli Usa in casa» | il tycoon incriminato per i documenti riservati di Mar-a-Lago

(Di sabato 10 giugno 2023)militari, programmie strategie in caso di attacco. Portando centinaia diclassificati dallaBianca a Mar-a-, dove sono stati esposti ad un via vai continuo come...

Alcuni, soprattutto conservatori, disprezzano apertamente gli europei, da prima che... Thug Shaker Central, evoca un epiteto verso i neri),un arsenale in casa (pistole, fucili di ...I procuratori hanno inoltre raccolto prove secondo i qualia voltedocumenti classificati nel suo ufficio in un luogo dove erano visibili e talvolta li mostrava ad altri. All'epoca dei ...... che fino a poco tempo faun busto di Mussolini in casa. Ha scritto Angela Giuffrida, ... Rossi è noto per i suoi tweet controversi e per il suo sostegno a Vladimir Putin, Donalde Viktor ...

Trump «teneva i piani segreti nucleari degli Usa in casa»: il tycoon incriminato per i documenti riservati di ilmessaggero.it

Martedì torna davanti ai giudici. Sette i capi d'imputazione, è la prima volta che un ex presidente deve rispondere di reati federali. Lui si difende: "Caccia alle streghe" ...Piani militari, programmi nucleari e strategie in caso di attacco. Portando centinaia di documenti classificati dalla Casa Bianca a Mar-a-Lago, dove sono stati esposti ad un via vai continuo ...