(Di sabato 10 giugno 2023) NEW YORK – In base all’atto, svelato dalle autorità americane, l’ex presidente americano Donalda 20die su di lui pendono 37. L’atto di accusa della Procura federale nota poi comeavesse accesso “a tutti i documenti riservati più sensibili e a informazioni sulla sicurezza nazionale”. Nel testo dell’attoi pubblici ministeri notano che in qualità di presidente degli Stati Uniti,ha avuto accesso ai “documenti classificati più sensibili e alle informazioni sulla sicurezza nazionale”, comprese le informazioni dell’intelligence e del Dipartimento della Difesa. L’ex presidente e il suo aiutante Walt Nauta dovranno rispondere anche ...

In base all'atto d'accusa, reso noto dalle autorità americane,fino a 20 anni di carcere e su di lui pendono 37 capi d'accusa. Il procuratore speciale Jack Smith ha detto: 'La ...L'ormai nota avversione diverso la NATO, dove Draghi punta a far entrare al più presto l'...di far saltare la UE e l'intera élite globalista di stampo massonico, ideatrice del sistema - ...ha affermato di non aver fatto nulla di male e che, a differenza di Biden, i cui documenti classificati risalivano agli anni in cui era vicepresidente, aveva il potere di declassificare i ...

Trump: rischia fino a 20 anni di carcere per 37 capi d'accusa Agenzia askanews

NEW YORK – In base all’atto d’accusa, svelato dalle autorità americane, l’ex presidente americano Donald Trump rischia fino a 20 anni di carcere e su di lui pendono 37 capi d’accusa. L’atto di accusa ...L’ex presidente statunitense ha nascosto centinaia di documenti top secret in ogni angolo della sua residenza a Mar-a-Lago ...