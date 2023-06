Trump dovrà affrontare 37 capi d’accusa

, chepresentarsi martedì pomeriggio al tribunale di Miami, ha sottolineato che "è un giorno buio per l'America". "Vanno contro un presidente popolare con la bufala degli scatoloni. Questa ...Un altro candidato che correrà contronelle prossime primarie, l'ex governatore del New Jersey, Chris Christie, ha commentato, sull'incriminazione: 'È un peso che Donaldportare, se ...Donaldalla sbarra. Di nuovo. Dopo l'incriminazione di New York e la sconfitta nella causa civile ... E per la prima volta The Donalddifendersi dalle accuse di aver commesso un crimine ...

Trump incriminato per mancata restituzione documenti riservati Adnkronos