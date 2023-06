Trump dopo l’incriminazione | «L’America è andata a dormire con le lacrime agli occhi»

(Di sabato 10 giugno 2023) «ieri ècon le. Presto però sarà in grado di sorridere, perché avremo sconfitto i marxisti, i fascisti, i comunisti, gli squilibrati e la sinistra radicale». Sono le parole scritte dall’ex presidente statunitense Donaldsulla sua piattaforma social Truth, all’indomani della sua incriminazione per aver sottratto documenti top secret dalla Casa Bianca e trasferiti nella residenza di Mar-a-Lagola conclusione del mandato presidenziale e per aver rivelato piani militari di attacco, come sarebbe dimostrato da un audio acquisito dall’accusa. «Riporteremo di nuovoal primo posto e la renderemo di nuovo grande!», ha rilanciato il tycoon, citando il suo slogan Make America ...

