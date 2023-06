Trova un miliardo di lire nascosto dal nonno in una scatola | poi la sorpresa choc ' Ecco quanto valgono ora'

(Di sabato 10 giugno 2023) Hato in casa dei titoli di Stato da undi, che suoaveva comprato negli anni del Fascismo. Il fortunato rimento è avvenuto a Ceccano , in provincia di Frosinone , ma ...

... che all'interno custodiva un buono fruttifero di cinquecento lire del 1937, che alla scadenza, nel 1962, avrebbe fruttato al nonno agricoltore, undelle vecchie lire. Legame col nonno 'Ero ...... cedole da dodici lire e 25 centesimi e un piano di ammortamento che alla scadenza, nel lontano 1962, avrebbe fruttato undelle vecchie lire . Nella scatola è stato ritrovato anche un libro ......e vincono a molti festival importanti e arrivano addirittura a conquistare mezzodi ... Sivicina al pensiero anche Lucilla , voce narrante dei tre lungometraggi prodotti da ILBE e ...

Il 50enne ha difatti trovato dei Titoli di Stato acquistati dal nonno in epoca fascista, per un totale da un miliardo di vecchie lire, che sarebbero però carta straccia. Ma l'uomo ha intenzione di ...