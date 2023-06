Tris di colpi dell’Inter sul mercato | lo juventino e due ex Serie A

(Di sabato 10 giugno 2023) La stagioneè stata di altissimo livello e le critiche sono ormai un lontano ricordo. Il momento di difficoltà è alle spalle, l’allenatore Simone Inzaghi è stato in grado di risollevare la situazione grazie alla sua professionalità e competenza. L’ex Lazio è stato criticato ingiustamente, adesso continua a togliersi i sassolini dalla scarpa. Sono già andati in scena alcuni contatti con la dirigenza per programmare al meglio la prossima stagione. La squadra è già competitiva e l’intenzione è quella di regalare all’allenatore altri tre o quattro calciatori in grado di fare la differenza anche in campo europeo. Un reparto pronto ad una mezza rivoluzione è l’attacco, considerando le offerte per Dzeko, la situazione incerta di Lukaku ed i dubbi su Correa. Inter, trattative avviate per trePAREDES – Il dirigente Marotta fiuta un altro ...

... l'Italia del green cerca un clamoroso. Nel frattempo sul circuito principale, il DP World ... A Stoccolma il miglior italiano è Renato Paratore, 18° a - 3 e distante quattrodalla testa della ...La Roma ha messo a segno i primidella stagione con l'arrivo di Houssem Aouar, centrocampista ... Ma c'è anche un colpo per ile che porta a Youri Tielemans. Il centrocampista belga sarebbe ...... ed è crollata sotto idegli ospiti. Il primo tempo è scioccante, e termina 5 - 0 in favore ...allo scoccare del 7' Mateus da ultimo uomo scivola e Braga non può far altro che marchiare il. ...

La Roma cala il tris: Aouar, N’Dicka e Tielemans Corriere dello Sport

L'Italgolf insegue il terzo successo consecutivo sul Challenge Tour. In Spagna, dopo il primo giro dell'Andalucía Challenge de Cádiz, Filippo Celli guida la classifica con uno score di 63 (-9) colpi i ...La Cittadella annuncia la conferma in attacco Andrea Falanelli. In Promozione altri due colpi per la Quarantolese col ds Benatti che chiude per la mediana gli arrivi di Simone Bottazzi (200) dalla Ser ...