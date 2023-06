Tre finali nello stesso giorno | la favola dei 3 fratelli Esposito e le coronarie dei genitori messe a dura prova

(Di sabato 10 giugno 2023) Se non è record poco ci manca. Trecalciatori che nella stessa giornata disputano 3, diverse ma ugualmente importanti per i club nei quali militano. Stiamo parlano della famiglia ...

Sebastiano, Salvatore, Francesco Pio: domani è il giorno degli Esposito, tre finali per tre interisti Calciomercato.com

"Secondo me Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli perché ha dentro quella voglia di 'sbattersi' dentro le partite di calcio, di andare a fare la gara nella totalità. Ti viene sul muso ...La finale del Roland Garros femminile non ha riservato sorprese almeno nel risultato. La numero uno del mondo Swiatek ha battuto Muchova (43 Wta) come da pronostico, anche se ha rischiato grosso.