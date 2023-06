Traffico Roma del 10-06-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio da Marina riccomi Ben ritrovati chiusa al transito a seguito di un grave incidente via Appia all’altezza dello svincolo per Marino Hulk il 22 ilè bloccato in entrambi i sensi di marcia sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine per ripristinare quanto prima la circolazione un altro incidente in prossimità del raccordo anulare su via Tiburtina anche qui ilè incolonnato In entrambe le direzioni e ripercussioni per chi viaggia sulla carreggiata interna del raccordo dove si sono formate code tra via Nomentana e lo svincolo di via Tiburtina prosegue il corteo dellaPridelungo le strade del centro la sfilata raggiunge da Piazza del Colosseo predisposte chiusura alal passaggio dei partecipanti e fino alle 20 saranno ...