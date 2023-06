Traffico Roma del 10-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto incidente su via Appia Nuova tra Frattocchie e Albano Laziale code In entrambe le direzioni in zona Pietra cudia tratti perintenso tra il bivio per la 12Civitavecchia e via Doganale verso Ladispoli eccita segnalato un incidente e possibili rallentamenti sul Lungotevere dei fiorentini all’altezza di via acciaioli in svolgimento ilPride ail corteo di circa 15000 persone è partito Piazza della Repubblica per dirigersi verso i Fori Imperiali la parata aspillera anche per via Cavour via Liberiana via Merulana via dello Statuto Viale Manzoni e Piazza del 6 fino alle 20 saranno deviatore o limitate 26 linee bus previste chiusure alal passaggio dei partecipanti trasporto ferroviario circolazione ...