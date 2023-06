Traffico Roma del 10-06-2023 ore 17 | 00

(Di sabato 10 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

L'arrivo dei carri in via dei Fori Imperiali è previsto alle 19.30: a quell'ora comincerà la graduale riapertura aldelle vie interessate dalla manifestazione. Fino alla fine delPride, ...... arriveranno a Verona, tra la Croce Bianca, corso Milano, San Zeno, Castelvecchio, viae la passerella in piazza Bra per dirigersi poi verso Cervia e Milano Marittima. Le deviazioni al......eccessiva scivolosità del manto stradale e hanno immediatamente disposto la chiusura al. ... in totale sicurezza, al più presto, nel frattempo abbiamo nuovamente sospeso la ZTL di via di. ...

Traffico Roma del 10-06-2023 ore 15:30 RomaDailyNews

Alle 15 da piazza della Repubblica parte il corteo del Roma Pride 2023. Si arriverà ai Fori Imperiali, attraversando il centro della Capitale. Attese 20mila persone (ma gli ...#info #atac - Per l'inizio della sfilata Roma-Pride 2023, chiuse al traffico piazza della Repubblica e viale L. Einaudi, possibili forti ritardi e deviazioni su percorsi alternativi per le linee di ...