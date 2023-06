Traffico Roma del 10-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto circolazione al momento regolare lungo il raccordo e sulle consolari della capitale a chi si trova percorrere Urbano della A24 segnaliamo un veicolo in panne tra le uscite di via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale di svolgimento ilPride 2020 il corteo di circa 15000 persone è partito da Piazza della Repubblica per dirigersi verso i Fori Imperiali la parata aspillera anche per via Cavour via Liberiana via Merulana via dello Statuto Viale Manzoni e Piazza del Colosseo fino alle 20 saranno deviati o limitate 26 linea bus previste chiusura alal passaggio dei partecipanti ricordiamo che anche questa notte chiuderà la tangenziale est in direzione San Giovanni il tratto interessato dai lavori è quello della Nuova Circonvallazione interna tra via ...